الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو ينخفض الى 355ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 302ر0 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 398ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 307ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وكان الدولار الامريكي قد سجل ارتفاعا طفيفا في تعاملات يوم الجمعة الماضي وسط آمال في تعزيز مالي للاقتصاد الأمريكي فيما تراجعت العملة الاوروبية على الرغم من صدور بيانات اوروبية مشجعة وعلى رأسها مؤشر اسعار المنتجين الألماني والحساب الجاري لمنطقة اليورو. (كونا)