الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو ينخفض إلى 355ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 302ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 397ر0 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 305ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس حيث لا يزال المستثمرون يركزون على هوية الرئيس القادم للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. (كونا)