الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو يرتفع إلى 357ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 302ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 357ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 400ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 305ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات وواجه صعوبات في تحقيق المزيد من المكاسب التي ارتبطت بتكهنات بأن الرئيس المقبل للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيوجه دفة السياسة النقدية في اتجاه يميل إلى التشديد النقدي.
في المقابل ارتفع الجنيه الإسترليني نحو 1 في المئة إثر بيانات إيجابية في المملكة المتحدة عززت التوقعات بأن بنك انكلترا (البنك المركزي) سيزيد أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
كما ارتفع اليورو قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية مدعوما بتوقعات بأن يعلن البنك أنه سيخفض مشترياته الشهرية من الأصول إلى 40 مليار يورو من 60 مليارا. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
الكويت تؤكد مواصلة عملها لانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط
اكدت دولة الكويت مواصلة عملها من اجل انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مشددة على موقفها المبدئي والثابت حول ما يختص ... التتمة
حكومة إقليم كردستان تعرض تجميد نتائج الاستفتاء وبدء حوار مع الحكومة العراقية
أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق بيانا عرضت فيه تجميد نتائج الاستفتاء على انفصال الإقليم الذي أجري الشهر الماضي ووقف إطلاق النار الفوري والبدء بحوار مفتوح ... التتمة
شركات الطيران تطبق القواعد الأمنية الأميركية الجديدة
قالت شركات طيران إن قواعد أمنية جديدة تشمل عمليات فحص أدق للركاب ستسري اعتبارا من يوم غد الخميس على جميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة. وتأتي ... التتمة
وفد (الفتوى والتشريع) يشيد بنتائج ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اشاد وفد ادارة الفتوى والتشريع بنتائج اعمال الندوة الدولية الثالثة في فيينا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الامم المتحدة ... التتمة