الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو ينخفض إلى 351ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 302ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 397ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 303ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استقر سعر صرف الدولار امام باقي العملات الرئيسية الاخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي اثر تعزيز المستثمرين رهاناتهم على ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع منها في أوروبا.

في الوقت ذاته هبط سعر صرف العملة الاوروبية (اليورو) في تعاملات يوم الجمعة الماضي ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بفعل تراجع عوائد السندات الرئيسية. (;mkh)