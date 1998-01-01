(كامكو للاستثمار): 9ر11 في المئة زيادة في أرباح الـ 9 أشهر من 2017
أعلنت شركة (كامكو للاستثمار) ارتفاع صافي أرباحها عن فترة ال9 أشهر المنقضية البالغة 6ر996 ألف دينار (ما يعادل نحو 2ر3 مليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت 4ر890 ألف دينار (ما يعادل 9ر2 مليون دولار) بزيادة 9ر11 في المئة.
وقالت (كامكو) في افصاح على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد أن ربحية السهم بلغت 2ر4 فلس مقابل 7ر3 فلس بنسبة زيادة بلغت 2ر12 في المئة.
وأضافت أن زيادة الربح ترجع الى زيادة ربحية بيع الأصول المالية في القيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر والربح الناتج عن التقييم العادل للأصول المالية من إعادة التصنيف الى الاستثمار في شركة زميلة.
وأشارت الى ان اجمالي الإيرادات من التعاملات مع أطراف ذات الصلة بلغ 4ر2 مليون دينار (ما يعادل 8ر7 مليون دولار) في حين بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 7ر482 ألف دينار (ما يعادل 5ر1 مليون دولار).
وتأسست (كامكو) للاستثمار في عام 1998 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2003 ويبلغ رأسمالها 3ر26 مليون دينار (ما يعادل نحو 86 مليون دولار).
وتكمن بعض أغراض الشركة في ادارة الاصول والاستثمار التي تعمل على توفير مجموعة متكاملة من خدمات ادارة المحافظ الاستثمارية المصممة وفقا لمتطلبات العملاء من الافراد والمؤسسات.
وتقدم الشركة فرصا شاملة للوصول الى اسواق رأس المال المحلية والدولية إضافة الى مجموعة مختارة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المالية. (كونا)
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