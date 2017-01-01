الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 351ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 397ر0 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 303ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وقلص الدولار الامريكي بعض من مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى فى أكثر من ثلاثة أشهر على خلفية بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما أكثر من المتوقع في الربع الثالث من 2017. (كونا)
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