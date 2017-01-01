الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 351ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 302ر0 دينار فيما استقر اليورو عند مستوى 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 399ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 303ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المقبلة. (كونا)
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