الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 351ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 302ر0 دينار فيما استقر اليورو عند مستوى 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 401ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي منطقة اليورو انخفضت العملة الاوروبية إلى أدنى مستوياتها مقابل الجنيه الاسترليني خلال تداولات امس الثلاثاء وذلك بعد أن أظهرت البيانات أن تضخم منطقة اليورو تباطأ هذا الشهر. (كونا)