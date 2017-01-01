الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 351ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 302ر0 دينار فيما استقر اليورو عند مستوى 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 401ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي منطقة اليورو انخفضت العملة الاوروبية إلى أدنى مستوياتها مقابل الجنيه الاسترليني خلال تداولات امس الثلاثاء وذلك بعد أن أظهرت البيانات أن تضخم منطقة اليورو تباطأ هذا الشهر. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
الكويت تؤكد التزاماتها بتطبيق اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
أكد مندوب دولة الكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم الثلاثاء حرص الكويت على الالتزام بتطبيق اتفاقية القضاء ... التتمة
يلدريم يعلن تسليم معبر “إبراهيم الخليل” للحكومة العراقية
قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إنه تم اليوم الثلاثاء تسليم معبر إبراهيم الخليل ... التتمة
الزين: انجازات وعطاءات المرأة الكويتية «غير مسبوقة»
قالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية الشيخة الزين الصباح اليوم الثلاثاء ان "انجازات المرأة الكويتية لا تعد ولا تحصى وعطاءاتها غير مسبوقة على ... التتمة
مقتل ثمانية أشخاص في حادث دهس بمدينة نيويورك الأمريكية
قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون عندما اقتحم سائق شاحنة طريقا مخصصا للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية في حي مانهاتن بمدينة نيويورك. وأطلقت ... التتمة