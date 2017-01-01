الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو ينخفض إلى 351ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 302ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 395ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 302ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك مع ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الشهري من قبل وزارة العمل الأمريكية. (كونا)
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو ينخفض إلى 351ر0
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