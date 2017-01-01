الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 351ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 302ر0 دينار كما استقر اليورو عند 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 395ر0 دينار والفرنك السويسري عند 302ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

ودارت احداث الاسواق العالمية حول ثلاثة اجتماعات رئيسية للبنوك المركزية خلال الاسبوع الماضي اذ عقد بنك اليابان اجتماع أبقى فيه سياساته على حالها كما ابقى المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة على حالها أما بنك انكلترا فقد رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات. (النهاية)