الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 351ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 302ر0 دينار في حين استقر اليورو عند 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 398ر0 دينار وارتفع الفرنك السويسري إلى 303ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة استقر سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات أمس بعد أن ارتفع لأعلى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل الين الياباني في وقت سابق إذ ظل المستثمرون حذرين وسط المخاوف بشأن خطط إصلاح الضرائب الأمريكية. (كونا)
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