الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 351ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 302ر0 دينار في حين استقر اليورو عند 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 398ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند 303ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
واستمر الدولار الأمريكي في الإرتفاع أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الثلاثاء وذلك مع إستمرار توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة بتقديم الدعم للدولار اضافة إلى تتبع المستثمرين لتطورات قانون الضرائب الأمريكي.
وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة اليورو لأدنى مستوياتها في 3 أشهر وذلك منذ أن أعلن البنك المركزي الأوروبي في الشهرالماضي بأنه قد مدد برنامج شراء السندات التحفيزي حتى سبتمبر من العام المقبل. (كونا)
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