الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو ينخفض الى 350ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 302ر0 دينار في حين انخفض اليورو الى 350ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض ليسجل 397ر0 دينار والفرنك السويسري الى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وبالنسبة الى الاقتصاد الامريكي فقد أثرت المخاوف بشأن إصلاح الضرائب الأمريكية المحتملة على الدولار في حين دفعت التوترات الجيوسياسية مع كوريا الشمالية للتدفق إلى الاصول الاكثر أمانا. (كونا)