الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 352ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 302ر0 دينار واليورو عند 352ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض ليسجل 396ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند 303ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وحول الاقتصاد الامريكي فالدولار لم يتمكن من تحقيق أداء إيجابي الأسبوع الماضي بعد خطة مجلس الشيوخ بتأجيل خفض الضريبة على الشركات لمدة سنة ماخيب آمال الأسواق ودفع بالدولار الى التراجع.
وفي بريطانيا استمرت المخاوف بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي خاصة وان رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي لم تقدم معلومات جديدة مع التقدم البطيء في المحادثات حول كيفية تدفق السلع والخدمات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروجها. (كونا)
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