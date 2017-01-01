الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو يرتفع إلى 353ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 302ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 353ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 396ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند 303ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
إلى ذلك يعيش الدولار الأمريكي حالة من التذبذب بسبب المخاوف المتزايدة بشأن مصير الإصلاح الضريبي الأمريكي المرتقب.
وعن الاقتصاد البريطاني من المنتظر الإعلان الأسبوع الجاري عن بيانات بريطانية مهمة تخص التضخم والوظائف والأجور ومبيعات التجزئة إلى جانب التحديات التي تواجهها رئيسة وزراء بريطانيا تيريوا ماي وسط المحادثات التي تجريها مع القادة الأوروبيين بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. (كونا)
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