الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو ينخفض إلى 355ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 302ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 398ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند 305ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة قلص الدولار خسائره مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات أمس الأربعاء مدعوما بصدور التقارير الاقتصادية الأمريكية الإيجابية بينما استمر الطلب على اليورو بدعم من بيانات النمو القوية من منطقة اليورو التي قدمت دليلا على أن الانتعاش الاقتصادي في المنطقة. (كونا)
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