الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 355ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 302ر0 دينار واليورو عند 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 398ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري ليسجل 303ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وسجل الاقتصاد الاوروبي نموا بواقع 5ر2 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث في حين سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بواقع 3ر2 في المئة وهي المرة الأولى التي يتفوق فيها الأوروبيين على الولايات المتحدة في عشر سنوات. وجاء التعافي نتيجة قوة الاقتصاد الألماني والذي يمثل عاملا رئيسا في استقرار منطقة اليورو إضافة إلى بوادر تعافي من الاقتصاد الأوروبي. (كونا)