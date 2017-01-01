الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار ليسجل 301ر0 واليورو الى 354ر0
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين ليسجل 301ر0 دينار واليوروالى 354ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 398ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري ليسجل 305ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وبالنسية الى الاقتصاد الامريكي فمشروع قانون الإصلاح الضريبي يواجه تحديات مع تحوله إلى مجلس الشيوخ حيث يملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة وتعقيدات سياسية بشأن العجز الفيدرالي والرعاية الصحية اذ لم يصوت الديموقراطيون لصالح المشروع.
الى جانب ذلك تشير التقارير الصادرة مؤخرا ان المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في طريقه نحو رفع ثالث لأسعار الفائدة الشهر القادم اذ يبلغ حاليا احتمال رفع المجلس للفائدة لثالث مرة هذه السنة 93 في المئة.
وحول منطقة اليورو سجل معدل النمو الاقتصادي السنوي في المنطقة أفضل نمو منذ الأزمة المالية الكبرى وفاق أداؤه أداء الولايات المتحدة الامريكية في الربع الثالث من 2017 وكان الاقتصاد الألماني مساهم رئيسي في أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة. (كونا)
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