الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار ليسجل 302ر0 واليورو 354ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 302ر0 دينار واليورو عند مستوى 354ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 400ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري ليسجل 305ر0 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.

وتخلى الدولار الأمريكي عن معظم مكاسبه بفعل ترقب الأسواق لمحضر اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إذ من المحتمل أن يحمل المحضر إشارات جديدة على نية الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة في ظل التوقعات التي تشير إلى تعديل الأسعار بواقع 25 نقطة أساس.

وبالنسبة إلى منطقة اليورو فمن المحتمل أن يواصل اليورو التحرك في نطاق ضيق في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق عن مسار السياسة في ألمانيا. (كونا)