الرئيس الصيني يريد دورا أكبر للبنك المركزي في إدارة المخاطر



شنغهاي (رويترز) - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن البنك المركزي سيضطلع بدور أكبر في الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي وفي تفادي المخاطر الشاملة التي تهدد النظام المالي.



وقال شي خلال مؤتمر إن الأمن المالي جزء مهم من الأمن القومي مضيفا أن الصين ستعزز قيادة الحزب الشيوعي للقطاع المالي.



ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الرئيس الصيني قوله إنه سيجري أيضا تشكيل لجنة للاستقرار المالي والتنمية تحت إشراف مجلس الوزراء.



ولم تذكر مزيدا من التفاصيل عن اللجنة أو سبل تعزيز دور البنك المركزي.



وتشرف جهات تنظيمية عديدة على أجزاء مختلفة من القطاع المالي المعقد في الصين ولا تملك جهة واحدة منها صورة كاملة عن حركة رؤوس الأموال في النظام.



ويُصعب ذلك من مهمة السلطات في تعقب المتلاعبين في السوق الذين يحولون الأموال سرا إلى منتجات مالية عالية المخاطر بهدف تحقيق عائدات أعلى.



وتبدي السلطات قلقها أيضا من "التماسيح العملاقة" وهو مصطلح بدأ المنظمون في استخدامه لوصف كبار رجال الأعمال الذين ينتهكون القانون ويتحايلون على القواعد التنظيمية للسيطرة على شركات أخرى.