الدولار الأمريكي عند 302ر0 دك واليورو ينخفض إلى 346ر0
(كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 302ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 346ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاحد.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 396ر0 دينار بينما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 313ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وكان مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة قد اشار يوم الجمعة الماضي الى تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري الامر الذي اعاد القلق حول حالة الاقتصاد الامريكي.
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