الدولار ينزل لأقل مستوى في 13 شهرا مع ترقب السوق اجتماع المركزي
(رويترز) - هبط الدولار إلى أقل مستوى في 13 شهرا مقابل سلة عملات رئيسية مرجحة بالتجارة يوم الثلاثاء ليواصل موجة الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وتضرر الدولار من بيانات أمريكية ضعيفة تتناقض مع تحسن التوقعات الاقتصادية في أوروبا والصين مما يضعف مبررات مجلس الاحتياطي لرفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وفي التعاملات المبكرة نزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، لأقل مستوى منذ يونيو حزيران 2016 عند 93.815. ونزل المؤشر نحو أربعة في المئة خلال الشهر الماضي وأكثر من ثمانية في المئة منذ بداية العام.
ومقابل الين تراجعت العملة الأمريكية قليلا إلى 111 ينا يوم الثلاثاء بعدما نزلت يوم الاثنين إلى 110.625 ين وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو حزيران.
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