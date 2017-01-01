تقرير: العالم يحتاج لاستثمار 94 تريليون دولار بمشاريع البنية التحتية بحلول عام 2040
قال المركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة العشرين، إن ما يقرب من خُمس الاستثمارات التي يحتاجها العالم لتغطية تكلفة مشاريع البنية التحتية حتى عام 2040 والبالغة 94 تريليون دولار قد لا تجد التمويل الكافي إذا ظلت معدلات الإنفاق الحالية كما هي.
وأشار المركز في تقريره الصادر الثلاثاء إلى أنه من أجل سد هذه الفجوة فإنه يتعين رفع حجم الإنفاق السنوي على البنية التحتية إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي من 3% حالياً.
كما أورد التقرير تفاصيل حول حجم الأموال التي يتعين على كل بلد إنفاقها على مشاريع البنية التحتية حتى عام 2040، وحول أي القطاعات التي تحتاج التركيز عليها، وكيف يمكن لها تلبية احتياجاتها على أساس اتجاهات الإنفاق الحالية.
وأوضح التقرير، أن العالم يحتاج إلى استثمار 3.7 تريليون دولار – أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم – في مشاريع للبنية التحتية سنوياً.
المواضيع الأكثر قراءة
إردوغان: جولة الخليج مثمرة والمساعي ستتواصل
(رويترز) - وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء جولته في الخليج للتعامل مع أزمة قطر بأنها "مثمرة وناجحة" وذلك بعد محادثات دامت يومين ... التتمة
إردوغان: توقيع اتفاق لحصول تركيا على نظام صواريخ إس-400 الروسي
(رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا حققت تقدما بشأن خطط لشراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي من روسيا وإنه جرى ... التتمة
صادرات تركيا ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017
قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي يوم الثلاثاء إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017 وإن هدف 2018 هو بلوغ 170 مليار دولار. ... التتمة
السراج وحفتر بصدد الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في ليبيا
أفادت مسودة بيان أرسله مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس وزراء ليبيا فائز السراج والقائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر بصدد الاتفاق على ... التتمة