تقرير: العالم يحتاج لاستثمار 94 تريليون دولار بمشاريع البنية التحتية بحلول عام 2040

قال المركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة العشرين، إن ما يقرب من خُمس الاستثمارات التي يحتاجها العالم لتغطية تكلفة مشاريع البنية التحتية حتى عام 2040 والبالغة 94 تريليون دولار قد لا تجد التمويل الكافي إذا ظلت معدلات الإنفاق الحالية كما هي.

وأشار المركز في تقريره الصادر الثلاثاء إلى أنه من أجل سد هذه الفجوة فإنه يتعين رفع حجم الإنفاق السنوي على البنية التحتية إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي من 3% حالياً.

كما أورد التقرير تفاصيل حول حجم الأموال التي يتعين على كل بلد إنفاقها على مشاريع البنية التحتية حتى عام 2040، وحول أي القطاعات التي تحتاج التركيز عليها، وكيف يمكن لها تلبية احتياجاتها على أساس اتجاهات الإنفاق الحالية.

وأوضح التقرير، أن العالم يحتاج إلى استثمار 3.7 تريليون دولار – أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم – في مشاريع للبنية التحتية سنوياً.