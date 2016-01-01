السعودية: الرقم القياسي لأسعار العقارات يتراجع بنسبة 8.6 % بنهاية الربع الثاني
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس الإثنين عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني 2017.
وسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2017 انخفاضاً بنسبة 8.6 % مقارنة بالربع الثاني 2016.
وحسبما أظهرت بيانات الهيئة، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضا إلى 84.9 نقطة خلال الربع الثاني 2017 وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنةً بـ 92.9 نقطة خلال الربع الثاني 2016.
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