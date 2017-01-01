بي إم دبليو ستصنع نسخة كهربائية من سيارات ميني بالمملكة المتحدة

ستصنع "بي إم دبليو" نسخة كهربائية كاملة من سيارات "ميني" في المملكة المتحدة، على الرغم من قولها في السابق إنها سوف تنتج السيارة في الخارج بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيتم تصنيع المحركات الكهربائية والبطاريات في مصانع الشركة في ألمانيا ويتم شحنها إلى المملكة المتحدة ويأتي هذا القرار بعد أشهر من ضغط الحكومة البريطانية عقب تحذير "بي إم دبليو" من أنها تفكر في إنتاج السيارة خارج بريطانيا .

وتمتلك "بي إم دبليو" العلامة التجارية "ميني" منذ عام 1994، وتتوقع أن تكون المملكة المتحدة التي تمثل خمس المبيعات العالمية من "ميني" سوقا كبيرة للسيارة الكهربائية.

ويحاول وزير الأعمال البريطاني "جريج كلارك" إقناع شركات صناعة السيارات بتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، حيث عقد مناقشات مع "بيجو" حول مصنع الشركة في "إليسمير بورت" وسافر إلى ميونيخ مرتين كجزء من المفاوضات التي أدت إلى قرار "بي إم دابليو" بتصنيع السيارة في بلاده.