نمو حركة الركاب بمطار دبي 3.9% في يونيو
(رويترز) - قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي في بيان يوم الأربعاء إن حركة الركاب في المطار الأكثر ازدحاما بمسافري الرحلات الدولية في العالم ارتفعت 3.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.08 مليون مسافر في يونيو حزيران.
وذكرت الشركة أن النمو في يونيو حزيران كان متواضعا نسبيا بسبب التباطؤ التقليدي لحركة المسافرين خلال شهر رمضان.
وفي النصف الأول من العام، نمت حركة المسافرين 6.3 بالمئة إلى 43.05 مليون مسافر بينما زاد متوسط عدد الركاب على الرحلات إلى 218 مسافرا في الرحلة من 208 مسافرين قبل عام.
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