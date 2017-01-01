الدولار ينخفض أمام الدينار إلى 301ر0 واليورو يرتفع إلى 354ر0
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس إلى مستوى 301ر0 دينار بينما ارتفع اليورو إلى مستوى 354ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 396ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 317ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات أمس قبيل قرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم.
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