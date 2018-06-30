برج لندني يسجل سعرا قياسيا بعد بيعه مقابل 1.7 مليار دولار

وافقت شركتا "لاند سكيورتيز" و"كاناري وارف" على بيع ناطحة السحاب اللندنية المعروفة باسم "ووكي توكي" لصالح "إل كيه كيه هيلث برودكتس" التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، مقابل 1.28 مليار إسترليني (1.7 مليار دولار).

ويعد هذا المبلغ مستوى قياسيًا جديدًا بين أسعار العقارات المباعة في المملكة المتحدة، علمًا بأن المبنى المكون من 37 طابقًا لا يزال بحاجة لأعمال صيانة كثيرة.



وقال بنك "جي بي مورجان" في مذكرة إن شركة "إل كيه كيه" التي تبيع الأدوية العشبية الصينية دفعت ما يزيد عن القيمة الدفترية للعقار بنحو 13%، حتى رغم تداول سهم "لاند سكيورتيز" منخفضًا بنحو 26%.

وسارع المستثمرون الآسيويون للاستحواذ على حصص في سوق العقارات المكتبية في لندن منذ تصويت البريطانيين لصالح انسحابهم من الاتحاد الأوروبي، محاولين الاستفادة من ضعف الإسترليني.

واشترت شركة التطوير العقاري في هونج كونج "سي سي لاند هولدينجز" برج في مدينة تشيسغراتر في مايو/ ايار الماضي مقابل 1.15 مليار إسترليني.