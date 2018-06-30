برج لندني يسجل سعرا قياسيا بعد بيعه مقابل 1.7 مليار دولار
وافقت شركتا "لاند سكيورتيز" و"كاناري وارف" على بيع ناطحة السحاب اللندنية المعروفة باسم "ووكي توكي" لصالح "إل كيه كيه هيلث برودكتس" التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، مقابل 1.28 مليار إسترليني (1.7 مليار دولار).
ويعد هذا المبلغ مستوى قياسيًا جديدًا بين أسعار العقارات المباعة في المملكة المتحدة، علمًا بأن المبنى المكون من 37 طابقًا لا يزال بحاجة لأعمال صيانة كثيرة.
وقال بنك "جي بي مورجان" في مذكرة إن شركة "إل كيه كيه" التي تبيع الأدوية العشبية الصينية دفعت ما يزيد عن القيمة الدفترية للعقار بنحو 13%، حتى رغم تداول سهم "لاند سكيورتيز" منخفضًا بنحو 26%.
وسارع المستثمرون الآسيويون للاستحواذ على حصص في سوق العقارات المكتبية في لندن منذ تصويت البريطانيين لصالح انسحابهم من الاتحاد الأوروبي، محاولين الاستفادة من ضعف الإسترليني.
واشترت شركة التطوير العقاري في هونج كونج "سي سي لاند هولدينجز" برج في مدينة تشيسغراتر في مايو/ ايار الماضي مقابل 1.15 مليار إسترليني.
المواضيع الأكثر قراءة
(الخارجية) الكويتية: جوازات السفر غير الإلكترونية تنتهي 30 يونيو 2018 مالم تكن هناك مستجدات
(كونا) -- أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن جوازات السفر الكويتية غير الإلكترونية بأنواعها كافة سوف ينتهي العمل بها في تاريخ 30/6/2018 مالم تكن هناك أي ... التتمة
قطر: قائمة الإرهاب الجديدة مفاجأة مخيبة للآمال
(رويترز) - قالت قطر يوم الأربعاء إن قرار أربع دول عربية بإضافة 18 شخصا وكيانا ترى أنهم على صلات بها إلى قوائم الإرهاب "مفاجأة مخيبة ... التتمة
الدولار يهبط لأدنى مستوى في 13 شهرا بعد تغيير في بيان مجلس الاحتياطي
(رويترز) - هبط الدولار الأمريكي يوم الأربعاء ملامسا أدنى مستوى له في أكثر من عام أمام سلة من العملات الرئيسية بعد نشر بيان السياسة النقدية ... التتمة
النفط الكويتي يرتفع 59ر1 دولار ليبلغ 49ر47 دولار
(كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 59ر1 دولار في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ مستوى 49ر47 دولار أميركي مقابل 90ر45 دولار للبرميل في تداولات أمس ... التتمة