صادرات تركيا ترتفع بنسبة 31.2% في يوليو

شهدت الصادرات التركية في يوليو/تموز المنصرم، زيادة بنسبة 31.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 مليار و474 مليون دولار.

وأعلن مجلس المصدرين الأتراك، الثلاثاء، الإحصاءات الخاصة بالصادرات لشهر يوليو، بحضور وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي.

وأظهرت إحصاءات المجلس أن صادرات تركيا خلال الأشهر الاثنى عشر الأخيرة، زادت بنسبة 7.5% مقارنة بالاثنى عشر شهرا التي سبقتها، وبلغت قيمتها 150 مليار و22 مليون دولار.