رينو توقع اتفاق مشروع مشترك في إيران
(رويترز) - قالت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات يوم الاثنين إنها وقعت اتفاق مشروع مشترك في إيران بعد اتفاق شراكة أولي أبرمته في العام الماضي.
ومن المقرر أن تكون رينو صاحبة حصة الأغلبية في شركة المشروع المشترك الجديد، الذي سيتأسس مع شركاء إيرانيين هم منظمة تنمية وتطوير الصناعات الإيرانية (ايدرو) وبارتو نيجين ناصح وهي مستورد لمنتجات رينو في إيران.
وقال تيري بولور عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة رينو والرئيس المعني بالتنافسية "المشروع المشترك سيتيح تسريع نمونا في هذا البلد".
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