عجز الميزانية السعودية يتقلص في الربع/2 وزيادة الإيرادات 6%



(رويترز) - أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية يوم الأحد أن عجز الميزانية في المملكة تقلص في الربع الثاني من العام بمقدار الخمس عن الفترة المماثلة من العام الماضي وسط ارتفاع متوسط في الإيرادات وهبوط طفيف في الإنفاق.



وزادت الإيرادات ستة بالمئة عنها قبل عام لتصل إلى 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار). وقفزت إيرادات النفط 28 بالمئة إلى 101 مليار ريال نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية.



وتراجع الإنفاق 1.3 بالمئة إلى 210.4 مليار ريال في الربع الثاني ليبلغ العجز 46.5 مليار ريال مقارنة مع حوالي 58.4 مليار ريال قبل عام.