أسباب الارتفاع السريع لبتكوين

1- بتكوين كاش

- كانت هناك حالة شديدة من عدم اليقين حول "بتكوين" قبل أسبوعين من الآن عندما انقسمت إلى عملة أصلية وأخرى جديدة تحمل اسم "بتكوين كاش".



- أطلقت النسخة الجديدة من مجموعة من مطوري العملة الرقمية الذين اختلفوا مع نظرائهم حول كيفية جعل "بتكوين" أسهل للاستخدام.



- لكن يبدو أن إطلاق "بتكوين كاش" التي سجلت قيمة تقل عن 10% من قيمة العملة الأصلية، قد مر بسلام وهو ما منح "بتكوين" ثقة وجاذبية أكبر.



- يقول موقع "كوينديسك": يبدو أن مستويات الأسعار القياسية تعكس الأموال المتدفقة إلى السوق بعد تعطلها انتظارًا لما سيترتب على عملية الانقسام في شبكة "بتكوين".