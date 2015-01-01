أسباب الارتفاع السريع لبتكوين
تجاوزت قيمة العملة الرقمية "بتكوين" 4 آلاف دولار للمرة الأولى على الإطلاق قبل يومين، وهو ما يعادل ضعف ما كانت عليه قبل شهر من الآن عندما تراوحت قرب ألفي دولار.
ويمثل هذا الارتفاع الكبير في قيمة العملة أحدث تطور بمسار النمو الذهبي الذي تسلكه "بتكوين" خلال العام الجاري، بعدما بلغت قيمتها أربعة أضعاف ما كانت عليه بداية 2017.
ورغم أن المحللين يرون صعوبة في تحديد السبب الدقيق وراء القفزة الأخيرة في قيمة "بتكوين"، إلا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساعدت في دفع قيمتها للأعلى، بحسب تقرير لـ"سي إن إن موني".
|
عوامل رئيسية وراء نمو قيمة "بتكوين" مؤخرا
|
العامل
|
التفاصيل
|
1- بتكوين كاش
|
- كانت هناك حالة شديدة من عدم اليقين حول "بتكوين" قبل أسبوعين من الآن عندما انقسمت إلى عملة أصلية وأخرى جديدة تحمل اسم "بتكوين كاش".
|
2- تسريع المعاملات
|
- الميزة الرئيسية لـ"بتكوين كاش" هي أن برنامجها الجديد يسمح بتسريع المعاملات، وبالتزامن مع ذلك يعمل مطورو "بتكوين" على زيادة سرعة معاملاتها أيضًا باستخدام برامج مثل "SegWit2x" المقرر إطلاقه هذا الأسبوع.
|
3- الطلب الياباني
|
- تحظى اليابان بتاريخ مختلط مع "بتكوين"، فقد اعتقلت مؤسس واحدة من أكبر بورصات العملة الرقمية "Mt. Gox" عام 2015، وتواصل محاكمته إلى الآن في قضايا احتيال.
المواضيع الأكثر قراءة
النفط ينخفض متجاهلا اضطراب الإمدادات الليبية
تراجعت أسعار النفط متجاهلة انخفاض إنتاج وصادرات الخام الليبية على خلفية تجدد التهديدات الأمنية والاضطرابات العمالية، وفي ظل ضغط من ارتفاع الدولار واسع النطاق مقابل ... التتمة
الكويت/رفع أسعار الكهرباء على الوافدين الثلاثاء المقبل
في الوقت الذي طمأن فيه المواطنين والمقيمين بأن إنتاج المياه بأفضل حالته خصوصاً في ظل وجود مخزون إستراتيجي يصل إلى 3900 مليون جالون، نفى وكيل ... التتمة
الشيخان الكويتيان وليد العلي وفهد الحسيني بين ضحايا هجوم بوركينافاسو
أعلنت السلطات في بوركينا فاسو مقتل 18 شخصا على الاقل بينهم الشيخان الكويتيان د. وليد العلي وفهد الحسيني واصابة عشرة على الاقل في الهجوم "الإرهابي" ... التتمة