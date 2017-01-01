التويجري: "الوطنية للطيران" تعود للتشغيل منتصف 2017
أعلن رئيس مجموعة التويجري الكويتية، د. حمد التويجري، عن عودة شركة "الوطنية للطيران" بعد خمسة أعوام على توقف تشغيلها بسبب الأزمة المالية.
وفي مقابلة مع "العربية"، قال التويجري الذي تملك مجموعته أكبر حصة في الشركة، إن "الوطنية" ستعود للتشغيل منتصف هذه السنة.
وأوضح أن الشركة أطفأت خسائرها، بعد تقليص رأس المال من 50 مليون دينار كويتي إلى 10 ملايين دينار، كما أنهت نحو 96% من التزاماتها المالية للشركات، مضيفاً أن ميزانية الشركة نظيفة إذ لا تدين للبنوك.
وقال أيضاً إن مجموعة التويجري طالبت برفع رأسمال "الوطنية للطيران" الحالي إلى الضعف، ليبلغ 20 مليون دينار.
(العربية.نت)
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