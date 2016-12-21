بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية بواقع 7ر4 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5672 نقطة و8ر0 نقطة للوزني و97ر0 نقطة ل (كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر13 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 4ر160 مليون سهم تمت عبر 3653 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (بتروجلف) و(صكوك) و(بوبيان د ق) و(البيت) و(منشات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ارجان) و(المعدات) و(صلبوخ) و(صكوك) و(بوبيان د ق) الأكثر ارتفاعا. (كونا)