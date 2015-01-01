بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 7ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 5676 نقطة في حين انخفض الوزني و(كويت 15) 94ر0 و7ر1 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5ر14 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 5ر151 مليون سهم تمت عبر 3666 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (منشآت) و(البيت) و(المدينة) و(بتروجلف) و(السلام) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (السلام) و(الأنظمة) و(عربي قابضة) و(المدينة) و(الجزيرة) الأكثر ارتفاعا. (كونا)