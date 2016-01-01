بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية بواقع 9ر23 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5700 نقطة و 01ر3 نقطة للوزني و 7ر10 نقطة ل (كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر13 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 162 مليون سهم تمت عبر 3758 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (السلام) و(الخليجي) و(اعيان) و(الانماء) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (سينما) و(المعدات) و(اصول) و(المستقبل) و(اجوان) الأكثر ارتفاعا. (كونا)