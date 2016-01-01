بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر13 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 162 مليون سهم تمت عبر 3758 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (السلام) و(الخليجي) و(اعيان) و(الانماء) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (سينما) و(المعدات) و(اصول) و(المستقبل) و(اجوان) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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