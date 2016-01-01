بورصة الكويت تغلق على ارتفاع قبل اغلاقات 2016

انهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع وسط نشاط على العديد من الاسهم قبل اغلاقات العام 2016.

وهيمنت التداولات المضاربية على الاسهم القيادية والعديد من الأسهم متدنية القيمة ما انعكس على المؤشرات الرئيسية لاسيما (كويت 15) الذي اغلق منخفضا جراء الضغوط التي طالت الاسهم المنضوية تحته.

واستهدفت اوامر الشراء الاسهم ما دون ال100 فلس علاوة على اسهم اخرى استحوذت على قائمة الشركات الاكثر ارتفاعا على مدار ساعات الجلسة مثل اسهم (معدات) و(رمال) و(منتزهات) و(جيران ق) و(عربي قابضة).

وطالت عمليات جني الارباح اسهم شركات (كامكو) و(م الأوراق) و(ياكو) و(بترولية) و(ميادين) في حين كان لافصاحات بعض الشركات المدرجة دور في مجريات الجلسة.

وشهدت حركة الأداء العام خلال جلسة التداول نشاطا على نحو 42 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 44 شركة شهدت انخفاضات ضمن 133 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت مكونات مؤشر اسهم (كويت 15) على 4ر13 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 3ر7 مليون دينار تمت عبر 469 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 5ر891 نقطة.

واقفل المؤشر السعري للبورصة مرتفعا بواقع 22ر14 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5714 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 61ر16 مليون دينار من خلال 8ر163 مليون سهم تمت عبر 4186 صفقة نقدية. (كونا)