بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بواقع 66ر30 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 04ر5745 نقطة و 92ر0 نقطة للوزني و 02ر2 نقطة ل (كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر19 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 6ر206 مليون سهم تمت عبر 4514 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(الاثمار) و(دبي الاولى) و(المعدات) و(بتروجلف) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اموال) و(دبي الاولى) و(ايفا فنادق) و(الرابطة) و(الامتياز) الأكثر ارتفاعا. (كونا)