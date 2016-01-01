بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاربعاء على تباين المؤشرات الثلاثة الرئيسية ليسجل السعري ارتفاعا بواقع 32ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 36ر5753 نقطة فيما انخفض مؤشرا الوزني ب 43ر1 نقطة و(كويت 15) بواقع 34ر7 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7ر21 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 240 مليون سهم تمت عبر 4755 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (بتروجلف) و(الامتياز) و(المدن) و(المستثمرون) و(الاثمار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مراكز) و(ورقية) و(ايفا فنادق) و(اجوان) و(المدن) الأكثر ارتفاعا. (كونا)

