بورصة الكويت تغلق على تباين في اداء مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر18 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 9ر168 مليون سهم تمت عبر 3722 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(منازل) و(المدن) و(بتروجلف) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (كويت ت) و(خليج ت) و(المشتركة) و(سينما) و(شارقةا) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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