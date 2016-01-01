بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9 ملايين دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 2ر102 مليون سهم تمت عبر 2426 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(هيتس تلكوم) و(المدن) و(الاثمار) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مراكز) و(امتيازات) و(يوباك) و(المساكن) و(اجوان) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
الموسى: المجلس البلدي حريص علي التعاون مع الجهاز التنفيذي
أشاد رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م. علي الموسى بالدور الكبير الذي يقوم به مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي في إصلاح أوضاع ... التتمة
الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار ليسجل 305ر0 واليورو يرتفع إلى 321ر0
انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين ليسجل 305ر0 دينار بينما ارتفع اليورو إلى 321ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأحد.وقال ... التتمة
كاميرات المراقبة الأمنية تعجز عن تصوير مجرمين يرتدون نظارات "الإخفاء"
ظهرت مؤخرا صيحة جديدة من النظارات، وهذه المرة بدلا من تحدث ضجة في أوساط الأزياء والموضة، تسببت في إرباك القائمين على صناعة تطوير أنظمة الحماية ... التتمة
مستشاران من المحكمة الدستورية في مجلس الامة لمراجعة محاضر فرز انتخابات 2016
وصل إلى مجلس الأمة اليوم الإثنين المستشاران بالمحكمة الدستورية خالد الوقيان وابراهيم السيف وذلك بعد ندبهما من قبل المحكمة إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم وفتح ... التتمة