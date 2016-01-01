بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بواقع 2ر27 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5775 نقطة و 23ر0 نقطة للوزني و 73ر0 نقطة ل (كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9 ملايين دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 2ر102 مليون سهم تمت عبر 2426 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(هيتس تلكوم) و(المدن) و(الاثمار) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مراكز) و(امتيازات) و(يوباك) و(المساكن) و(اجوان) الأكثر ارتفاعا. (كونا)