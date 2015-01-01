بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6ر20 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 8ر188 مليون سهم تمت عبر 4150 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(الاثمار) و(بتروجلف) و(الانماء) و(بونيكاب) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اجوان) و(المعدات) و(الامتياز) و(المساكن) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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