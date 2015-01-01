بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر السعري بواقع 32ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 5775 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 88ر1 و 61ر7 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6ر20 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 8ر188 مليون سهم تمت عبر 4150 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(الاثمار) و(بتروجلف) و(الانماء) و(بونيكاب) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اجوان) و(المعدات) و(الامتياز) و(المساكن) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا. (كونا)