بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بواقع 8ر12 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5787 نقطة و 4ر1 نقطة للوزني و 7ر4 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 28 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 9ر271 مليون سهم تمت عبر 5265 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 306ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (البيت) و(الامتياز) و(المعدات) و(يونيكاب) و(الاثمار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (أجوان) و(مبرد) و(أعيان ع) و(أعيان) و(المساكن) الأكثر ارتفاعا. (كونا)