بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر22 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 4ر322 مليون سهم تمت عبر 6229 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(البيت) و(م الاعمال) و(الاولى) و(الخليجي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الاولى) و(حيات كوم) و(عمار) و(ع عقارية) و(اسيا) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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