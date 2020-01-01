بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بواقع 3ر65 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5896 نقطة و 09ر2 نقطة للوزني و 14ر5 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9ر29 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 4ر401 مليون سهم تمت عبر 6841 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(بتروجلف) و(البيت) و(الامتياز) و(الاثمار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (حيات كوم) و(الخليجي) و(الاولى) و(بيان) و(اوج) الأكثر ارتفاعا. (كونا)