بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 43 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 1ر574 مليون سهم تمت عبر 9252 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (أبيار) و(المستثمرون) و(الامتياز) و(صكوك) و(اعيان) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مينا) و(ابيار) و(الامتياز) و(منازل) و(حيات كوم) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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