مؤشر بورصة الكويت السعري يغلق على ارتفاع متجاوزا ستة آلاف نقطة

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشرين السعري والوزني بواقع 5ر65 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6014 نقطة و28ر0 نقطة للوزني بينما انخفض (كويت 15) بواقع 79ر1 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر48 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 672 مليون سهم تمت عبر 9885 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (أبيار) و(المستثمرون) و(المال) و(الامتياز) و(بوبيان د ق) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المال) و(التعمير) و(بوبيان د ق) و(تجارة) و(فيوتشر كيد) الأكثر ارتفاعا. (كونا)