مؤشر بورصة الكويت السعري يغلق على ارتفاع متجاوزا ستة آلاف نقطة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 2ر48 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 672 مليون سهم تمت عبر 9885 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (أبيار) و(المستثمرون) و(المال) و(الامتياز) و(بوبيان د ق) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المال) و(التعمير) و(بوبيان د ق) و(تجارة) و(فيوتشر كيد) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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