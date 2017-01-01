بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية

أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بواقع 05ر16 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6030 نقطة و07ر2 نقطة للوزني و24ر5 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر39 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 5ر605 مليون سهم تمت عبر 9662 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (المال) و(المستثمرون) و(ابيار) و(بوبيان دق) و(ميادين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (العقارية) و(السورية) و(حيات كوم) و(وثاق) و(وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا. (كونا)