بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 1ر39 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 5ر605 مليون سهم تمت عبر 9662 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (المال) و(المستثمرون) و(ابيار) و(بوبيان دق) و(ميادين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (العقارية) و(السورية) و(حيات كوم) و(وثاق) و(وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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