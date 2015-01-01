بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشرين السعري والوزني وانخفاض (كويت 15)
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر36 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 1ر502 مليون سهم تمت عبر 8487 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(دانة) و(المستثمرون) و(السلام) و(بونيكاب) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (صفاة عالمي) و(المنتجعات) و(هيت تلكوم) و(صلبوخ) و(امتيازات) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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