بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5ر53 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 736 مليون سهم تمت عبر 1163 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).
وكانت أسهم شركات (ابيار) و(المستثمرون) و(المال) و(الاولى) و(هيتس تلكوم) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (م الاعمال) و(المستثمرون) و(بحرية) و(منشات) و(زيما) الأكثر ارتفاعا. (كونا)
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